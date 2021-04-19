Смольный ответил на претензии Контрольно-счетной палаты к Фонду капитального ремонта

Смольный ответил на претензии Контрольно-счетной палаты к Фонду капитального ремонта
1,5 млрд рублей — это экономия средств в ходе капремонта. Фото: pixabay

КСП проводила проверку целевого использования денег, предоставленных Фонду капремонта за 2018, 2019 и почти весь прошлый года, сообщает «Фонтанка».

Канивцов сообщил, что финансирование фонда контролируется правительством города.

Директор фонда Петр Погребняк отметил, что к концу каждого года на счете остаются большие деньги, собранные с собственников помещений. К нынешнему году сумма превысила 5 млрд рублей. Однако, это резерв

Нескончаемый остаток составляет 5% от средств за предыдущий год. Это 815 млн рублей.

Компания ведет работы в рассрочку. 600 миллионов рублей — это запас на финансирование. Еще 2 млрд зарезервированы под работы, которые еще проводятся. 1,5 млрд рублей — это экономия из-за капремонта.

По мнению КСП, программа капремонта не дает результата. В фонде это опровергают. По их мнению, исполняемость не ниже 95%.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, шестиэтажное офисное здание на Лиговском продали за 179 млн рублей.

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