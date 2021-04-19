В Роспотребнадзоре оценили опасность обнаруженных в России мутаций COVID

В Роспотребнадзоре оценили опасность обнаруженных в России мутаций COVID
Все обнаруженные геномы вируса тщательно анализируют. Фото: pixabay.com

Данных о том, что выявляемые в России варианты штамма вируса COVID-19 вызывают более тяжелое течение болезни, нет. Такое заявление сделал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

По его словам, все образцы генома вируса проходят тщательный анализ, который позволяет определить, насколько они похожи на уже известные штаммы.

Как сообщил ТАСС, Хафизов подчеркнул, что новые штаммы, имеющие нехарактерные отличия, обнаруживаются в редких случаях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прервать цепочку распространения новых мутаций возбудителя коронавируса можно с помощью вакцинации и создания новых препаратов. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников

мутации коронавируса Роспотребнадзор Россия


 

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