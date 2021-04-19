Смольнинский районный суд Петербурга эвакуировали из-за сообщения о взрыве

Смольнинский районный суд Петербурга эвакуировали из-за сообщения о взрыве
В Смольнинском районном суду прошла эвакуация. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Смольнинский районный суд Петербурга эвакуировали после сообщения о взрывном устройстве в здании.

Послание с угрозами пришло по электронной почте днем 19 апреля. Отправитель представился Айратом Башировым. Он сообщил, что в здании суда заложены взрывные устройства.

«Тринитротолуол», — говорится в сообщении.

По данным Объединенной пресс-службе судов города, сотрудников и посетителей суда срочно эвакуировали, на место прибыли взрывотехники ОМОНа, которые проверяют здание на наличие подозрительных предметов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 8 апреля сотрудники полиции искали взрывчатку в зданиях 27 городских и районных судов, а также на прилегающих к ним территориях.

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