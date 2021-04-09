Суды Петербурга эвакуировали из-за анонимных сообщений о теракте

Полиция искала бомбы в петербургских судах после анонимных сообщений о подготовке терактов.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, все случилось накануне утром. На телефон городского управления ФСБ позвонил неизвестный и сообщил: «Готовится теракт, будьте осторожны, террористические акты пройдут в помещениях городских судов СПб».

Сотрудники полиции искали взрывчатку в зданиях 27 городских и районных судов, а также на прилегающих к ним территориях. Однако никаких подозрительных предметов найдено не было.

В трех судах были эвакуированы 132 человека, на остальных объектах решили обойтись без эвакуации.

Полиция передала материалы в следственные органы. Сейчас устанавливается владелец номера телефона, с которого поступил звонок.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что доверчивая пенсионерка с проспекта Наставников перевела мошенникам 1,3 млн рублей.