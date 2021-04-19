Суд в Петербурге вынес приговор шести членам националистической группировки «Линкольн-88»

Смольнинский районный суд Северной столицы огласил приговор в отношении Андрея Клещина, являющегося лидером нацгруппировки «Линкольн-88», признанного в хулиганстве.

Дело слушалось в закрытом режиме, сообщается объединённой пресс-службе судов Петербурга. Клищина приговорили к 2,3 годам исправколонии общего режима.

Другие 5 фигурантов получили 1,5 года условно с испытательным сроком 1 год. Ещё 1 мужчину приговорили к 1 году условно.

Клещин, , узнал о нахождении в клубе «Цоколь» представителей субкультуры «Антифашисты». Вместе с группой единомышленников он пришел в клуб, где напал на членов группы.

Нацисты оскорбляли присутствующих, угрожали пистолетом, бросали камни и бутылки и распыляли газ.

Нацгруппа «Линкольн-88» сформировалась, когда Линок учился ещё в школе. Она насчитывала 20 человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Смольнинский районный суд Петербурга эвакуировали из-за сообщения о взрыве.