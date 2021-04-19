Спортивный комментатор Алексей Меньшов: «Зенит» пока далек от новой Суперлиги

В ночь с воскресенья на понедельник, 19 апреля, произошло нечто неожиданное – 12 крупных футбольных клубов объявили о создании нового турнира, Суперлиги. По некоторым данным, организаторы были заинтересованы в том, чтобы пригласить и российский «Зенит». Впрочем, как считает спортивный комментатор Алексей Меньшов, сине-бело-голубым еще предстоит немало поработать, чтобы попасть в новый турнир.

В новой Суперлиге будут играть «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Ювентус», «Милан» и «Интер».

К первому сезону турнира предложат присоединиться еще трем клубам.

Ранее спортивный журналист Василий Конов в своем Telegram-канале сообщал о том, что руководство новой Суперлиги якобы проявило интерес к «Зениту», но ответных действий от клуба не дождались.

Как отметил в разговоре с Gazeta.SPb спортивный комментатор Алексей Меньшов, петербургскому клубу до Суперлиги пока далеко.

«Пока, наверное, «Зенит» даже и мечтать не может о том, чтобы играть в этом турнире, потому что последнее выступление команды в Лиге чемпионов показало, что мы, к сожалению, не в силах обыграть «Брюгге», который не является топовым клубом. С другими не самыми сильными европейскими командами мы тоже испытываем проблемы», — считает комментатор.

Между тем, президент Российского футбольного союза Александр Дюков уже успел заявить о том, что идея создания нового турнира противоречит ценностям и футбольного, и европейского сообщества.

По мнению Алексея Меньшова, новый турнир даст клубам стимул для развития.

«Мне идея создания Суперлиги нравится, потому что монополия УЕФА привела к деградации клубного европейского футбола. Новая Суперлига пойдет на пользу и мотивирует многие клубы, в том числе и «Зенит», для того, чтобы становиться сильнее. Желание больших коллективов играть друг с другом – это здорово, на мой взгляд», — добавил он.

Уже известно, что руководителем новой организации будет президент «Реала» Флорентино Перес, его заместителями стали глава «Ювентуса» Андреа Аньелли и один из владельцев «МЮ» Джоэль Глэйзер. В будущем в турнире будут участвовать 20 клубов, только пять из них будут определяться на основании результатов прошлого сезона. Остальные клубы будут постоянными членами.