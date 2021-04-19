После взрыва газа в жилом доме в Нижегородской области возбуждено уголовное дело

Возбуждено дело по статье 238 УК РФ. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Возбуждено дело по статье 238 УК РФ. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

СК возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» по факту взрыва газа в жилом доме в Нижегородской области. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

Дело по статье УК 238 возбудил следователь Богородского межрайонного следственного отдела следственного управления.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин принять меры для выяснения причин произошедшего.

Напомним, в жилом доме в Нижегородской области произошел взрыв газа. В результате происшествия пострадали семь человек.

В ликвидации последствий происшествия участвовали 237 человек и 50 единиц техники.

По предварительной информации, причиной взрыва и пожара стала утечка газа из-за неисправности оборудования. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сегодня утром, 19 апреля, в Василеостровском районе произошел квартирный пожар. На месте работали 12 спасателей.