Под завалами дома в Нижегородской области обнаружили тело ребенка

Под завалами жилого дома в Нижегородской области нашли тело ребенка.
«В 2.25 найдено тело погибшего ребенка», — сообщили в ГУ МЧС по региону.
Напомним, в жилом доме в Нижегородской области произошел взрыв газа. В результате происшествия пострадали семь человек. По предварительной информации, причиной взрыва и пожара стала утечка газа из-за неисправности оборудования. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сегодня утром, 19 апреля, в Василеостровском районе произошел квартирный пожар. На месте работали 12 спасателей.