Под завалами дома в Нижегородской области обнаружили тело ребенка

Под завалами дома в Нижегородской области обнаружили тело ребенка
Под завалами дома в Нижегородской области нашли тело ребенка. Фото : МЧС России

Под завалами жилого дома в Нижегородской области нашли тело ребенка.

«В 2.25 найдено тело погибшего ребенка», — сообщили в ГУ МЧС по региону.

Напомним, в жилом доме в Нижегородской области произошел взрыв газа. В результате происшествия пострадали семь человек. По предварительной информации, причиной взрыва и пожара стала утечка газа из-за неисправности оборудования. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сегодня утром, 19 апреля, в Василеостровском районе произошел квартирный пожар. На месте работали 12 спасателей.

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