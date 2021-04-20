Врач назвал смертельно опасное для молодых заболевание

Если не следить за здоровьем, то гипертония может начаться уже в раннем возрасте. Фото: Pixabay

Если не следить за здоровьем, то гипертония может начаться уже в раннем возрасте. Фото: Pixabay

Повышенное артериальное давление может обернуться летальным исходом даже в молодом возрасте, предупреждает завотделением кардиологии Госпиталя для ветеранов войн №2 Сергей Иванов.

Он заявил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва», что повышенное артериальное давление может привести к заболеваниям мозга, сердца, печени и почек. Это влечет за собой и другие проблемы. К примеру, гипертония может стать причиной снижения умственных способностей человека.

Кардиолог добавил, что основной причиной развития хронической сердечной недостаточности является как раз гипертония. Это объясняется тем, что в сердце происходят морфологические изменения, после чего его насосная функция начинает страдать.

Если не следить за здоровьем, то гипертония может начаться уже в раннем возрасте, предупредил Иванов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач назвала постоянное чувство голода признаком опасной болезни.