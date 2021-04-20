Полицейские искали бомбы в «заминированных» 567 магазинах, судах и больницах

Полицейские искали бомбы в &#171;заминированных&#187; 567 магазинах, судах и больницах
В Петербурге "заминировали" больницы, магазины и суды. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Накануне анонимные минеры заставили сотрудников полиции Петербурга побегать по судам, магазинам и больницам. Всего было «заминировано» 567 объектов.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, накануне после обеда на электронные посты Петродворцового и Смольнинского районных судов обрушились сообщения о якобы заминированных судах, магазинах и больницах Петербурга.

Полицейские осматривали объекты в течение восьми часов. Они обыскали 12 зданий судов, 501 магазин и 54 больницы. Из двух судов эвакуировали 131 человека, в остальных объектах решили не поднимать панику и обошлись без эвакуации.

При осмотрах было задействовано 233 полицейских и 68 автомобилей. Подозрительных предметов так и не нашли.

Материалы дела направили следователям.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что проигравший ставку мужчина под угрозой ножа пытался отобрать свои 60 тысяч рублей у букмекеров.

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