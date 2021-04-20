Полицейские искали бомбы в «заминированных» 567 магазинах, судах и больницах

Накануне анонимные минеры заставили сотрудников полиции Петербурга побегать по судам, магазинам и больницам. Всего было «заминировано» 567 объектов.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, накануне после обеда на электронные посты Петродворцового и Смольнинского районных судов обрушились сообщения о якобы заминированных судах, магазинах и больницах Петербурга.
Полицейские осматривали объекты в течение восьми часов. Они обыскали 12 зданий судов, 501 магазин и 54 больницы. Из двух судов эвакуировали 131 человека, в остальных объектах решили не поднимать панику и обошлись без эвакуации.
При осмотрах было задействовано 233 полицейских и 68 автомобилей. Подозрительных предметов так и не нашли.
Материалы дела направили следователям.
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