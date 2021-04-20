Левашовское шоссе перекроют на три часа из-за соревнований по велосипедному спорту

Днем в четверг, 22 апреля, на Левашовском шоссе в Курортном районе перекроют участок на время проведения соревнований.

Об этом сегодня сообщили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры. В четверг ГБУ спортивная школа олимпийского резерва им. Владимира Коренькова будет проводить соревнования по велосипедному спорту.

Для этого с 15:30 до 18:30 будет перекрыт шестикилометровый участок Левашовского шоссе от въезда к садоводству «Ветеран» до подъезда к д. 20, к. 2 по Левашовскому шоссе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дорожники полностью перекроют КАД между развязками с Таллинским шоссе и ЗСД. Водители не смогут проехать по данному участку с полуночи до 00:20. Перекрытие связано с производством работ по установке П-образной металлической опоры.