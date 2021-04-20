Дорожники полностью перекроют КАД между развязками с Таллинским шоссе и ЗСД

Движение будет перекрыто две ночи подряд. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Движение будет перекрыто две ночи подряд. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

На петербургском КАД две ночи подряд будет полностью перекрыто движение между развязками с Таллинским шоссе и ЗСД.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», перекрытие движения будет происходить в ночь на 22 апреля на внутреннем кольце КАД и в ночь на 23 апреля на внешнем кольце. Водители не смогут проехать по данному участку с полуночи до 00:20.

Перекрытие связано с производством работ по установке П-образной металлической опоры, на которой размещаются знаки переменной информации автоматизированной системы.

Дорогу закроют, чтобы обезопасить участников движения на период монтажа. Кольцевая будет перекрыта с помощью машин прикрытия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцам рассказали об ограничениях движения на Литейном мосту с 20 апреля по 7 мая.