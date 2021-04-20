«Капля в море»? В Петербурге будут судить мошенников, которые обманывали пенсионеров билетами «банка приколов»

&#171;Капля в море&#187;? В Петербурге будут судить мошенников, которые обманывали пенсионеров билетами &#171;банка приколов&#187;
Мошенники находятся под стражей. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

В Петербурге перед судом предстанут трое членов этнической группировки, которые больше года обманывали доверчивых пенсионеров.

По информации пресс-службы главка МВД России по Петербургу и Ленобласти, задержанным 29, 35 лет и 41 год. Двое из них уроженцы Самарской области, их подельник родом из Ульяновской. Мужчины знакомились с будущими жертвами на улице и, войдя в доверие, предлагали проводить до дома, параллельно рассказывая историю своей тяжелой судьбы.

Мошенники находятся под стражей. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Попадая в квартиру пенсионера, аферисты, отвлекая внимания, подменяли его сбережения на билеты «банка приколов». Так произошло, к примеру, в случае с жителем Белорусской улицы Красногвардейского района Северной столицы. Мошенники подменили 2,5 млн рублей. В общей сложности, нанесенный ущерб оценивается в 3,3 млн.

Мошенники находятся под стражей. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Теперь преступникам предстоит ответить по двум статьям уголовного кодекса РФ, за кражу (ст. 158) и мошенничество (ст. 159). Все трое в ожидании судебного заседания находятся под стражей.

Аферисты, к сожалению, становятся все более и более изобретательными в погоне за легкой наживой. По-прежнему их внимание, в основном, привлекают пожилые граждане и пенсионеры. Так, 9 апреля к 81-летней жительнице Фрунзенского района зашел мужчина. Он назвался «Игорем» и предложил отремонтировать старушке квартиру.

Петербурженка радостно согласилась, сняла со своего банковского счета 2 млн 767 тысяч рублей и отдала их «ремонтнику», договорившись о следующей встрече. Никаких чеков и договоров, естественно, пенсионерка не получила, а вскоре «Игорь» полностью исчез с радаров, оставив женщину и без ремонта, и без сбережений.

Процветает и «бизнес» телефонных мошенников. Только за минувшие выходные полицейские зарегистрировали три подобных случая. В общей сложности, материальный ущерб составил больше 4,5 млн рублей. Неделей ранее «добыча» аферистов, представляющихся «банковскими служащими», составила 1,2 млн рублей.

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