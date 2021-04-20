Стало известно, чем занимался высланный украинский посол в России

Стало известно, чем занимался высланный украинский посол в России
Задержанный в Петербурге украинский посол Александр Сосонюк. Фото: пресс-служба Центра общественных связей ФСБ

Украинский консул, которого Россия решила выслать обратно, собирал информацию, чтобы подготовить политические репрессии украинцев с двойным гражданством . Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Российской Федерации.

Напомним, что МИД России объявил о решении выслать из страны украинского консула Александра Сосонюка, который был задержан сотрудниками ФСБ с поличным при получении закрытой информации.

Консул был задержан сотрудниками ФСБ во время получения от россиянина закрытых сведений из баз данных правоохранительных органов и ФСБ. В ФСБ назвали деятельность дипломата несовместимой с его статусом и враждебной по отношению к России. К дипломату примут меры в соответствии с нормами международного права.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что задержанный в Петербурге украинский консул зарабатывал $56 тысяч в год.

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