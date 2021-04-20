В петербургском порту не пропустили 1,5 тонн сельди

В петербургском порту не пропустили 1,5 тонн сельди
Селедку не пропустили на территорию России. Фото: pixabay

Всю рыбу вернули отправителю.

В Большом порту Санкт-Петербурга не пропустили 1,5 тонны замороженного филе сельди. Рыба прибыла к границам России с Фарерских островов и предназначалась для оптовой торговли пищевыми продуктами московской компании. Об этом сообщили в пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Сельдь не попала на территорию страны из-за проблем с документами. Продукцию привезли с предприятия «Варзин Пеладжик», которое с 6 апреля 2021 года исключено из реестра предприятий третьих стран с разрешением на поставки продукции в Россию.

Вся сельдь была возвращена отправителю.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Росприроднадзор работает на месте разлива нефтепродуктов в бухте Радуга в Выборге.

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