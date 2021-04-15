Росприроднадзор работает на месте разлива нефтепродуктов в бухте Радуга в Выборге

Сотрудники Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу проверяют территорию грузовой станции Выборг и бухты Радуга.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, инспекторы проверяли, есть ли связь между разливом на станции Выборг Товарный и загрязнением бухты Радуга. При этом разлив произошел на три дня раньше, чем стало известно о загрязнении акватории.

На месте разлива сотрудники станции проводят работы по изъятию загрязненного щебеночного балласта с железнодорожных путей. Работы по ликвидации загрязнения продолжаются.

Была осмотрена водоотводная канава напротив места разлива, которая имеет уклон в сторону бухты. Однако следов загрязнения там не нашли.

Источник загрязнения продолжают искать инспекторы совместно с Балтийско-Арктическим морским управлением и экспертной лаборатории ФГБУ «ЦЛАТИ по СЗФО».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Выборгском заливе ликвидируют разлив нефтепродуктов.