Росприроднадзор работает на месте разлива нефтепродуктов в бухте Радуга в Выборге

Сотрудники Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу проверяют территорию грузовой станции Выборг и бухты Радуга.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, инспекторы проверяли, есть ли связь между разливом на станции Выборг Товарный и загрязнением бухты Радуга. При этом разлив произошел на три дня раньше, чем стало известно о загрязнении акватории.
На месте разлива сотрудники станции проводят работы по изъятию загрязненного щебеночного балласта с железнодорожных путей. Работы по ликвидации загрязнения продолжаются.
Была осмотрена водоотводная канава напротив места разлива, которая имеет уклон в сторону бухты. Однако следов загрязнения там не нашли.
Источник загрязнения продолжают искать инспекторы совместно с Балтийско-Арктическим морским управлением и экспертной лаборатории ФГБУ «ЦЛАТИ по СЗФО».
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Выборгском заливе ликвидируют разлив нефтепродуктов.