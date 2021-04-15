Росприроднадзор работает на месте разлива нефтепродуктов в бухте Радуга в Выборге

Росприроднадзор работает на месте разлива нефтепродуктов в бухте Радуга в Выборге
Разлив нефтепродуктов в Выборгском заливе. Фото: администрация Выборгского района

Сотрудники Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу проверяют территорию грузовой станции Выборг и бухты Радуга.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, инспекторы проверяли, есть ли связь между разливом на станции Выборг Товарный и загрязнением бухты Радуга. При этом разлив произошел на три дня раньше, чем стало известно о загрязнении акватории.

На месте разлива сотрудники станции проводят работы по изъятию загрязненного щебеночного балласта с железнодорожных путей. Работы по ликвидации загрязнения продолжаются.

Работы по ликвидации загрязнения продолжаются. Фото: Росприроднадзор по СЗФО
Работы по ликвидации загрязнения продолжаются. Фото: Росприроднадзор по СЗФО

Была осмотрена водоотводная канава напротив места разлива, которая имеет уклон в сторону бухты. Однако следов загрязнения там не нашли.

Источник загрязнения продолжают искать инспекторы совместно с Балтийско-Арктическим морским управлением и экспертной лаборатории ФГБУ «ЦЛАТИ по СЗФО».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Выборгском заливе ликвидируют разлив нефтепродуктов.

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