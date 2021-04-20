Смольный планируют выкупить 25 детсадов и 17 школ к 2024 году

На реализацию задуманного выделят 33 миллиардов рублей.

Власти Санкт-Петербурга планируют потратить на социальное развитие города 33 миллиарда рублей до конца 2024 года. На эти средства Смольный хочет приобрести 25 детских садов, 17 школ и семь объектов здравоохранения. О таких планах рассказал глава комитета по экономической политике на заседании администрации.

Таким образом, в ближайшее время власти выкупят у частных владельцев 49 объектов социальной инфраструктуры. Город будет покупать те объекты, для которых находятся инвесторы, готовые разделить траты.

Напоминаем, что в 2020 году приобрели 3 медицинских учреждения, 12 детских садов и 2 школы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге до конца года сдадут в эксплуатацию 55 соцобъектов. Градоначальник отметил, что в этом году петербуржцы, наконец, дождутся завершения строительства части объектов, которые оставались замороженными много лет из-за недобросовестных подрядчиков.