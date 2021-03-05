В Петербурге до конца года сдадут в эксплуатацию 55 соцобъектов

Многие объекты должны были сдать в эксплуатацию еще много лет назад, но этого не случилось из-за недобросовестности застройщиков. Фото: pixabay

Многие объекты должны были сдать в эксплуатацию еще много лет назад, но этого не случилось из-за недобросовестности застройщиков. Фото: pixabay

В 2021 году планируется ввести в эксплуатацию 30 социально значимых объектов, построенных за счет бюджета Петербурга, а также 25 объектов, возведенных благодаря частным инвесторам.

Об этом в пятницу, 5 марта, рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» губернатор Северной столицы Александр Беглов. Градоначальник отметил, что в этом году петербуржцы, наконец, дождутся завершения строительства части объектов, которые оставались замороженными много лет из-за недобросовестных подрядчиков. Благодаря изменениям, внесенным в Адресную инвестиционную программу, удастся достроить на 13 объектов больше, чем планировалось, добавил Беглов.

В частности, в 2021 году построят три школы, четыре детских сада, две детских поликлиники и одна взрослая, а также социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних и центр социальной реабилитации инвалидов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на намывных территориях Васильевского острова к 2030 году планируют возвести шесть школ.