Жители Ленобласти могут обратиться в приемные губернатора через Instagram

Жители Ленобласти могут обратиться в приемные губернатора через Instagram
Теперь всю информацию можно найти в Instagram. Фото: pixabay

Жители Ленобласти смогут напрямую обращаться в приемную через Instagram, а также узнавать всю интересующую информацию.

Руководители практически всех приемных создали аккаунты в указанной соцсети. В комитете по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям региона уверены, что такое нововведение позволит сделать их работу более открытой.

Теперь всю интересующую информацию можно найти в этой соцсети. Полный список страниц руководителей приемных губернатора Ленинградской области в Instagram можно посмотреть на Online47.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 20 апреля Александр Дрозденко ответил на вопросы жителей Ленобласти в режиме онлайн.

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Жители Ленобласти могут обратиться в приемные губернатора через Instagram
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