Петербуржцы сообщили о появлении белой пены на реке Волковка

Петербуржцы сообщили о появлении белой пены на реке Волковка
Со слов очевидцев, неустановленные лица сливают в реку пенные отходы на периодической основе. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Жители Петербурга опубликовали в социальных сетях фотографии «пенной» реки Волковки. Горожане предполагают, что кто-то слил в реку отходы.

Снимки покрытой белой пеной реки Волковки появились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Со слов очевидцев, неустановленные лица сливают в реку пенные отходы на периодической основе.

Подписчики сообщества винят в произошедшем корюшку, которая «устроила пенную вечеринку», русалок, которые водятся в пенных бухтах, и автомойку поблизости.

Стоит отметить, что загрязнение акватории Волковки происходит уже не первый раз. Прошлой осенью прокуратура разбиралась в обстоятельствах сброса сточных вод. Оказалось, что это Водоканал сбрасывал сточные воды с цинком и аммонийным азотом в реку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Росприроднадзор работает на месте разлива нефтепродуктов в бухте Радуга в Выборге.

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