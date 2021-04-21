Испытания теплосетей Петербурга на прочность начнутся 17 мая

"Теплосеть" проверит надежность более 2,7 тыс. трубопроводов с 17 мая по 22 августа текущего года. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

"Теплосеть" проверит надежность более 2,7 тыс. трубопроводов с 17 мая по 22 августа текущего года. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Этой весной специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» испытали на максимальную температуру 960 километров тепловых сетей в семи районах города.

Испытания проводились 31 марта, 7 и 14 апреля в Московском, Фрунзенском, Невском, Центральном, Выборгском, Калининском и Красногвардейском районах. Во время диагностики температура теплоносителя поднималась до 100-110°С.

По итогам испытаний теплоэнергетики выявили 10 технологических нарушений. Для предупреждения коммунальных аварий было заменено 38 метров трубопроводов.

По словам главного инженера АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Игоря Антонова, сейчас организация готовится к проведению испытаний теплосетей на плотность и прочность. Надежность более 2,7 тыс. трубопроводов будут проверять с 17 мая по 22 августа текущего года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что реконструкция тепломагистрали на 10-й Советской завершится в 2022 году.