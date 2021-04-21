45 ножевых, нападение на сына, дебош в прокуратуре, изрезанный подросток: петербуржцы и холодное оружие

Во вторник, 20 апреля, в Петербурге вынесли приговор Расулжану Ибрагимову, который убил человека, ударив его в грудь ножом 45 раз. Gazeta.SPb вспоминает другие громкие случаи вооружённых нападений за последние две недели.

Инцидент, виновником которого стал Ибрагимов, произошел в ноябре 2018 года в одном из домов по Индустриальному проспекту. Между тремя мужчинами разгорелся конфликт, вследствие которого подсудимый избил своих оппонентов, а также несколько раз ударил ножом. Один из пострадавших отделался травмами средней тяжести и выжил, но второй получил больше 40 ранений в области груди, от чего скончался на месте происшествия.

По словам осужденного, противники спровоцировали ссору, поскольку обманули Ибрагимова во время сделки по купле-продаже подержанного автомобиля. В итоге Красногвардейский районный суд отправил убийцу в колонию строгого режима на 16 лет, а также обязал взыскать с мужчины 2,5 млн рублей компенсации пострадавшему и семье погибшего.

Не так давно во Фрунзенском районе Петербурга чудом спасли девятилетнего мальчика, мать которого набросилась на него с ножом. Обстоятельства происшествия до конца неизвестны, поскольку женщина, вероятнее всего, была не в себе: из полицейского участка её сразу направили в психиатрическую лечебницу.

По свидетельству бабушки ребенка, незадолго до инцидента она поссорилась с дочерью на почве употребления последней наркотических веществ. Словесная перепалка закончилась дракой, и пожилая женщина бросилась за помощью к соседям, а когда вернулась, обнаружила на кухне окровавленного внука и дочь с ножом в руках. К счастью, мальчику, у которого оказалась порезана рука, успели оказать первую помощь: его жизни сейчас ничего не угрожает.

Вечером 12 апреля в городскую больницу №26 поступила 30-летняя гражданка Узбекистана с ножевым ранением в области живота. Как выяснили врачи, женщину ударил неизвестный в парадной её дома. У пострадавшей диагностировали колото-резаные раны брюшной стенки и тонкой кишки. Но выявилось и еще одно отягчающее обстоятельство: пациентка оказалась на 17-й неделе беременности. Удалось ли сохранить жизнь малышу, неизвестно, женщина остается в больнице. Личность преступника не установлена, его разыскивают.

Днем 9 апреля на Московском проспекте 20-летний петербуржец, поспорив с 26-летним уроженцем одного из среднеазиатских государств в Московском саду, получил нож в сердце. Парня доставили в больницу в тяжелом состоянии, подозреваемый задержан.

В тот же день в здание прокуратуры Московского района вошел молодой человек. Мужчина, как утверждается, хотел подать заявление и пасть на прием, но потом что-то его разозлило: дебошир вдруг вытащил штык-нож и стал угрожать им окружающим. Нарушителя, к счастью, скрутили и передали прибывшим сотрудникам Росгвардии раньше, чем он успел навредить кому-либо. Что стало причиной такой агрессивной реакции, осталось неизвестным.

Вообще 9 апреля в Московском районе оказалось насыщенно преступлениями с использованием холодного оружия. В парадной дома на Пулковской улице 21-летний молодой человек с ножом напал на 17-летнего приятеля, вместе с которым распивал алкоголь. Парня доставили в больницу в тяжелом состоянии, с множественными ножевыми ранениями левой руки и ушибами лица. Нападавшего задержали, мать избитого мальчика написала на него заявление — возбуждено уголовное дело.