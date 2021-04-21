Принц Гарри сбежал к Меган Маркл перед днем рождения королевы, наткнувшись на холодных родственников 

Принц Гарри сбежал к Меган Маркл перед днем рождения королевы, наткнувшись на холодных родственников 
Принц Гарри. Фото: www.instagram.com/princeharryofengland

Принц Гарри поспешил вернуться домой, в Калифорнию, после похорон принца Филипп. Долгожданного воссоединения с семьей, судя по всему, не произошло. Принц сбежал к Меган Маркл за сутки до дня рождения королевы, не поговорив с отцом Чарльзом и наткнувшись на стену непонимания близких родственников.

Королева и принц Гарри. Фото: www.instagram.com/princeharryofengland

Вскоре после похорон принца Филиппа автомобиль герцога Сассекского заметили на пути из аэропорта Лос-Анджелеса. Это означает, что принц Гарри покинул семью, не дождавшись дня рождения королевы Елизаветы II. В среду, 21 апреля, ей исполняется 95 лет. Конечно, едва ли по случаю праздника будет назначено торжество – королева остается в трауре после смерти супруга.

Похороны принца Филиппа. Фото: instagram.com/theroyalfamily

Несмотря на это, ранее все-таки сообщалось о том, что Гарри останется на юбилей бабушки. Почему принц решил измениться свои планы, — вопрос.

Возможно, ему было непросто находиться среди охладевших к нему родственников. Издание The Washington Post, в частности, отмечало, что Гарри не смог поговорить ни с Чарльзом, ни с Уильямом, поскольку «ни один из них больше не доверяет ему настолько, чтобы говорить с ним наедине».

Похороны принца Филиппа. Фото: instagram.com/theroyalfamily

Во время скандального интервью принца Гарри и Меган Маркл, которое только осложнило отношения между герцогами и королевской семьей, стало известно, что Чарльз уже давно игнорирует сына. Ранее сообщалось: Гарри отправил принцу Чарльзу «глубоко личное письмо» перед поездкой в Англию, чтобы наладить отношения. Похоже, даже в тяжелые для семьи минуты сблизиться им так и не удалось.

Гарри и Уильям на похоронах. Фото: instagram.com/princeharryofengland

Не исключается и то, что смерть принца Филиппа сделала непростые отношения в семье еще более сложными. Вскоре после того, как герцог Эдинбургский скончался, в адрес Гарри и Меган последовали обвинения. Появились предположения о том, что интервью «добило» слабого здоровьем герцога.

Отец Чарльз и брат Уильям стали не единственными родственниками, которые без тепла встретили Гарри. Дети Елизаветы II, принцесса Анна, принц Эдвард и его супруга Софии, не стали даже приветствовать Гарри на траурной церемонии в день прощания с Филиппом.

Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: www.instagram.com/princeharryofengland

«Они выступают на стороне королевы и негодуют по отношению к Гарри, не выражая к нему никакого сочувствия», — утверждали инсайдеры.

Сложившиеся обстоятельства для многих подтвердили теорию о том, что Меган Маркл не приехала проститься с принцем Филиппом вовсе не из-за рекомендаций врача, а чтобы избежать накала обстановки.

Елизавета II. Фото: instagram.com/theroyalfamily

Тем не менее, она решила передать письмо для Елизаветы II. Послание было написано от руки. К нему прилагался венок, каждый цветок в котором символизировал что-то свое. Акантусы, национальный цветок Греции, — наследие принца Филиппа, морской остролист – службу в морской пехоте, колокольчик – благодарность и любовь, розмарин – память, розы – месяц дня рождения принца, а лаванда – преданность.

Отметим, что после всех испытаний, которые выпали на долю герцогов Саксесских, пользователи социальных сетей начали предвещать конец их брака. То, что союз Гарри и Меган не продержится и пяти лет, публично заявлял даже известный телеведущий Джереми Кларксон.

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