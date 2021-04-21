В Петербурге заблокируют сайт, на котором предлагали инициировать проверки у конкурентов

В Петербурге заблокируют сайт, на котором предлагали инициировать проверки у конкурентов
Сайт с запрещенной информацией заблокируют. Фото: Pixabay

Информацию признали запрещенной к распространению на территории страны.

В Санкт-Петербурге суд постановил заблокировать интернет-сайт, на котором размещалось предложение инициировать проверки конкурентов государственными органами. Информацию признали запрещенной к распространению в России. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Суд считает, что сайт и услуги, которые он оказывает, нарушает законные права предпринимателей и влечет причинением им убытков и ущерба. Ответчик заявил, что не регистрировал домен и настаивает на том, что кто-то воспользовался его паспортными данными.

Суд указал на недопущение монополизации и недобросовестной конкуренции, и удовлетворил административный иск.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургский суд заблокировал несколько аниме.

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