Диспансеризацию в Петербурге планируется возобновить со следующей недели

Диспансеризацию в Петербурге планируется возобновить со следующей недели
Обе цели — главные цели для первичного звена здравоохранения. Фото: pixabay.com

Власти Северной столицы хотят восстановить диспансеризацию с начала следующей недели, сообщает глава Комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец.

Это снизит заболеваемость петербуржцев и даст допнагрузку на поликлиники и больницы Петербурга, считает Лисовец.

Также он считает, что это такое испытание, нагрузка на наши медучереждения, ведь те люди, которые сейчас занимаются вакцинацией, они до того как раз обеспечивали диспансеризацию. Обе цели — главные цели для первичного звена здравоохранения. Способы, как их решить, найдутся.

Ранее, диспансеризацию в городе на Неве приостановили осенью из-за высокой заболеваемости COVID-19.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге вакцинируют от коронавируса организаторов и персонал ПМЭФ. Централизованную вакцинацию будут проводить в 17 прививочных пунктах, а также в 14 мобильных пунктах.

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Диспансеризацию в Петербурге планируется возобновить со следующей недели
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