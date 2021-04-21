В Петербурге вакцинируют от коронавируса организаторов и персонал ПМЭФ

В Петербурге вакцинируют от коронавируса организаторов и персонал ПМЭФ
В Петербурге проходит вакцинация. Фото: https://vk.com/komzdravspb

Для них выделили 17 прививочных пунктов.

Вице-губернатор Олег Эргашев заявил, что организаторам и персоналу Петербургского международного экономического форума нужно прививаться от коронавируса. Власти города готовы оказывать в этом всю необходимую помощь. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщили в пресс-службе Смольного.

Централизованную вакцинацию будут проводить в 17 прививочных пунктах, а также в 14 мобильных пунктах. Сделать прививку от коронавируса должны более двух тысяч сотрудников из 54 организаций.

Первым компонентом вакцины привились более 230 человек. Также некоторые организации выразили готовность обеспечивать иммунизацию самостоятельно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Россия должна быть готова за 4 дня разработать тест-системы к любой новой инфекции.

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