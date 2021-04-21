Сторонники Навального пытаются выйти на Невский проспект

Участники несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального пытаются выйти на Невский проспект. Они уходят дальше от Сенной площади, где силовики начали массовые задержания.

В настоящее время сторонники Алексея Навального движутся по набережной Фонтанки в сторону главного проспекта Петербурга. Напомним, что вечером в среду, 21 апреля, вдоль Невского проспекта были выстроены ограждения и правоохранители.

Нечетную сторону набережной реки перекрыли для автомобилистов.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что на Сенной площади начались массовые задержания участников несогласованной акции. Часть из них надеялась укрыться в вестибюле станции метро «Сенная площадь», но правоохранители начали выводить людей из подземки.