Чиновника из Смольного обвиняют в получении взятки «Мерседесом» за 5,5 млн рублей

Чиновника из Смольного обвиняют в получении взятки «Мерседесом» за 5,5 млн рублей
Компания организовала  Mercedes Benz B-Class B 220 d. Его цена составляет 5,5 млн рублей. Фото: pixabay

Петроградский районный суд отправил под домашний арест Степана Пичугина. Мужчину подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и получение взятки в особо крупном размере, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Следствие считает, Пичугин, когда был начальником отдела госуслуг комитета по печати и взаимодействию со СМИ, получил взятку от ООО «Империя». Компания организовала Mercedes Benz B-Class B 220 d. Его цена составляет 5,5 млн рублей.

Как полагает следствие, что за элитный автомобиль Пичугин давал указания принимать полученные по электронной почте заявления на выдачу разрешений от имени ООО «Венера» и других без личного приема заявителей.

Также Пичугин отвечал за выдачу разрешений на установку и размещение рекламы. Суд счёл, что арестованный безопасен, и в СИЗО его отправлять не стали.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге суд признал банкротом вдову убитого вице-губернатора Маневича.

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