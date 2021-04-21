От вакцины Pfizer в Британии скончалось вдвое больше людей, чем от вакцины AstraZeneca

Институт глобальных проблем провел расследование. В итоге ученые установили, что от вакцины Pfizer скончалось больше людей, чем от AstraZeneca.

При этом ученые отмечают, что риск получить тромбоз из-за COVID-19 все равно выше, чем после получения вакцины. Смертей после введения вакцины Pfizer оказалось вдвое больше.

Исходя из исследования, экс-премьер Британии попросил провести большую просветкомпанию о преимуществах вакцин. Ранее сообщалось, что Франции умерли 8 человек. Причиной смерти стал также тромбоз из-за AstraZeneca.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что США сделали 200 млн прививок от коронавируса. Он сообщил, что сначала хотели сделать 100 млн прививок в США в первые 100 дней своего президентства, но эта цель достигли в середине марта. Он захотел сделать 200 млн прививок. Так и получилось. Сегодня 92-й день пребывания Байдена на посту президента.