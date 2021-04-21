В Южной Корее призвали использовать российскую вакцину «Спутник V»

По мнению члена Национального собрания Сон Ён Гиля, Корее нужно быть готовой к чрезвычайной ситуации и закупить у России «Спутник V». Фото: Pixabay

По мнению члена Национального собрания Сон Ён Гиля, Корее нужно быть готовой к чрезвычайной ситуации и закупить у России «Спутник V». Фото: Pixabay

Члены южнокорейской правящей Демократической партии «Тобуро» все чаще говорят российской вакцине «Спутник V», сообщает Yonhap News.

По мнению члена Нацсобрания Сон Ён Гиля, Корее нужно быть готовой к чрезвычайной ситуации и закупить у России «Спутник V».

Губернатор провинции Кёнгидо Ли Чже Мён сообщил, «Спутник V» не обсуждается из-за конфронтации России с Западом. Если её эффективность подтвердится, она может стать альтернативой другим вакцинам в Корее.

Губернатор заявил, если российскую вакцину одобрят, то Кёнгидо будет первой в Южной Корее, где будут вакцинацию «Спутником V».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что США сделали 200 млн прививок от коронавируса. Он сообщил, что сначала хотели сделать 100 млн прививок в США в первые 100 дней своего президентства, но эта цель достигли в середине марта.