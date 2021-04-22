Градозащитники вступились за дом Чубакова

Специалисты ВООПИиК (Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры) указали на несоответствия в акте КГИОП, обосновывающем меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия «ДОМ К.Г. Чубакова».

По мнению специалистов, были допущены нарушения требований закона о сохранении исторического межевания и на возможную недостоверность поэтажных планов 58 дома, игнорирующих наличие оконных проемов в брандмауэре со стороны дома 56.

ВООПИиК сообщило в КГИОП о необходимости доработки акта и проектной документации.

Эксперты отмечают, что возникшие с началом проведения незаконных строительных работ повреждения объекта культурного наследия говорят о неполноценности предусмотренных проектной документацией мероприятий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на 11-й линии Васильевского острова, 56, возводят семиэтажный жилой дом. Строительные работы, по предварительной информации, могут угрожать целостности соседнего строения — исторического объекта «Дом К. Г. Чубакова». Первые трещины на фасаде старинного здания сотрудники КГИОП зафиксировали еще при инспекционной проверке в октябре 2020 года.