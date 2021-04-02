Активисты, КГИОП, Госстройнадзор: как на Васильевском спасают дом Чубакова

На 11-й линии Васильевского острова, 56, возводят семиэтажный жилой дом. Строительные работы, по предварительной информации, могут угрожать целостности соседнего строения — исторического объекта «Дом К. Г. Чубакова».

Первые трещины на фасаде старинного здания сотрудники КГИОП зафиксировали еще при инспекционной проверке в октябре 2020 года. Специалисты комитета направили запросы в Государственную жилищную инспекцию Санкт-Петербурга, Администрацию Василеостровского района Санкт-Петербург и ООО «Управляющая компания «Мир», чтобы выяснить причины разрушения дома.

В ноябре 2020-го повторная проверка показала, что появились новые трещины. На этот раз инспекторы обратились Службу государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга и попросили ведомство обязать застройщика исследовать несущие конструкции дома Чубакова в рамках разрешения на проведение строительных работ. Письмо КГИОП было направлено и в адрес ООО «Специализированный застройщик «Дом на 11-й», возводящего жилой дом на соседнем участке.

24 марта комитет обязал застройщика приостановить работы до выяснения обстоятельств, но строительная компания проигнорировала это требование, вызвав сильное возмущение местных жителей.

В четверг, 1 апреля, руководителю Госстройнадзора Петербурга Владимиру Болдыреву пришлось провести рабочую встречу со всеми участниками конфликта, чтобы разобраться в ситуации. На встрече также присутствовали представители КГИОП, администрации Василеостровского района, Жилищной инспекции и подведомственного учреждения «Центр экспертно-технического сопровождения».

Как выяснилось, экспертиза показала, что осадки и крены, а также трещины на доме Чубакова достоверны, однако не превышают допустимых нормативов. Тем не менее, Госстройнадзор подтвердил, что застройщик обязан остановить строительство до предоставления жителям исторического здания и УК документы о проведении обследования несущих конструкций дома Чубакова и снижении негативного воздействия на постройку.