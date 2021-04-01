Стройку у дома Чубакова обязали приостановить

Глава Госстройнадзора заявил, что необходимо снизить негативное воздействие на памятник архитектуры.

Начальник Госстройнадзора Петербурга Владимир Болдырев обязал застройщика приостановить стройку у памятника архитектуры «Дом К.Г. Чубаков». Он отметил, что важно снизить негативное воздействие на исторический объект. Об этом пишет телеканал «Санкт-Петербург».

Болдырев отметил, что в ходе осмотра здания удалось установить, что на нем действительно появились трещины. Эксперты полагают, что всему виной строительные работы по возведению многоквартирного дома на 11-ой линии Васильевского острова. КГИОП потребовал приостановить работы до того, как будет пересмотрена проектная документация.

Глава Госстройнадзора добавил, что необходимо отремонтировать дом Чубакова.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что КГИОП требует остановить строительство рядом с домом Чубакова на Васильевском.