Греф спрогнозировал вероятность третьей волны коронавируса в России

Греф спрогнозировал вероятность третьей волны коронавируса в России
Герман Греф. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Глава Сбербанка Герман Греф считает третью волну коронавируса в России вероятной. При этом он отметил, что она будет значительно слабее, чем предыдущие.

«Ни одной стране не удалось ее избежать. Как только страна входит в температурные режимы, благоприятствующие распространению инфекции, начинается всплеск», — цитирует его РБК.

С начала пандемии в России выявлено 4 727 125 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 106 706 летальных исходов, выздоровели 4 352 873 пациента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по словам Гинцбурга, количество привившихся «Спутником V» граждан РФ составляет около 10-11 млн. Он отметил, что это число будет немного выше, если при подсчете учитывать зарубежные страны.

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