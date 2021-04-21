Гинцбург назвал число привившихся от коронавируса «Спутником V» россиян

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что российской вакциной от коронавируса «Спутник V» привиты порядка 10-11 млн россиян.

По словам Гинцбурга, количество привившихся «Спутником V» граждан РФ составляет около 10-11 млн. Он отметил, что это число будет немного выше, если при подсчете учитывать зарубежные страны. Он добавил, что на таком большом количестве вакцинированных уже можно сказать, что вакцина дает высокий уровень протективных антител. «на популяционном уровне не имеет смысла вводить повсеместное определение уровня антител у вакцинированных», — отметил Гинцбург.

Глава Центра Гамалеи заявил, что российский препарат эффективен против британской, южноафриканской и бразильской мутаций коронавируса, которые у всех на слуху.

Он добавил, что гарантировать эффективность «Спутника V» против штаммов, которые могут появиться в дальнейшем, нельзя.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что к ноябрю нужно вакцинировать 70% россиян.