Гинцбург назвал число привившихся от коронавируса «Спутником V» россиян

Гинцбург назвал число привившихся от коронавируса &#171;Спутником V&#187; россиян
Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что российской вакциной от коронавируса «Спутник V» привиты порядка 10-11 млн россиян.

По словам Гинцбурга, количество привившихся «Спутником V» граждан РФ составляет около 10-11 млн. Он отметил, что это число будет немного выше, если при подсчете учитывать зарубежные страны. Он добавил, что на таком большом количестве вакцинированных уже можно сказать, что вакцина дает высокий уровень протективных антител. «на популяционном уровне не имеет смысла вводить повсеместное определение уровня антител у вакцинированных», — отметил Гинцбург.

Глава Центра Гамалеи заявил, что российский препарат эффективен против британской, южноафриканской и бразильской мутаций коронавируса, которые у всех на слуху.

Он добавил, что гарантировать эффективность «Спутника V» против штаммов, которые могут появиться в дальнейшем, нельзя.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что к ноябрю нужно вакцинировать 70% россиян.

"Спутник V" вакцинация от коронавируса гинцбург центр имени Гамалеи


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Роскомнадзор требует от Instagram снять ограничения на использование гимна России
В Госдуме назвали возможные темы послания Путина к Федеральному собранию
Гинцбург назвал число привившихся от коронавируса «Спутником V» россиян
Зеленский предложил Путину встретиться в Донбассе
В Ленинградском зоопарке поднимут цены на билеты с 1 мая
Крупный пожар в промзоне на Волхонском шоссе локализовали
В Пулково в среду задержали два рейса
За неделю британский штамм COVID обнаружили еще в пяти странах