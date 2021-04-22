Стало известно, когда начнется вакцинация маломобильных петербуржцев на дому

Стало известно, когда начнется вакцинация маломобильных петербуржцев на дому
Председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец. Фото: Мойка78/Вероника Перминова

В Смольном готовятся к началу массовой вакцинации жителей Петербурга на дому. Бригада медиков из прививочных пунктов приступит к работе после 26 апреля.

Кроме того, с понедельника поликлиники могут возобновить диспансеризацию населения. Об этом рассказал глава городского Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

По его словам, услуга по «домашней» вакцинации от COVID-19 будет доступна для людей с инвалидностью, пенсионерам и другим петербуржцам, которые не могут добраться до прививочных пунктов самостоятельно. Он также отметил, что переговоры с Роспотребнадзором завершаются. Лисовец добавил, до майских праздников критически важно, чтобы прививку получили максимальное число петербуржцев.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге несколько человек, сделавших прививку от коронавируса, угодили в больницу.

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