В Петербурге признана банкротом вдова Михаила Маневича: кем был убитый политик?

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области счел обоснованными претензии компании «Невские магистрали» к вдове вице-губернатора Северной столицы Михаила Маневича Марине Маневич. Её признали банкротом, суд запустил процедуру реструктуризации долгов.

Данная информация была опубликована в среду, 21 апреля, в электронной картотеке арбитражных судов. Компания «Невские магистрали» обратилась в суд с требованием признать Марину Маневич банкротом еще в августе 2020 года. Тогда иск вернули заявителю, но аналогичные претензии предъявил бывший глава «Морского вокзала» Сергей Курочкин, который и сам недавно стал банкротом с долгами на сумму 1 млрд рублей.

Требования Курочкина суд признал обоснованными.

Отметим, что жена Маневича задолжала около 30 млн рублей. Аналогичную сумму, — 33 млн рублей, — представитель экс-бизнесмена потребовал от сына Михаила Маневича, Артема, который также немногим ранее попал под процедуру банкротства, правда уже по собственному заявлению.

Напомним, что вице-губернатор Петербурга Михаил Маневич, выпускник Ленинградский финансово-экономический институт им. Н. А. Вознесенского (ныне СПбГЭУ), начинал свою карьеру чиновника в 1990 году в Комитете по экономической реформе Ленгорисполкома под председательством Анатолия Чубайса. Маневич был экономистом и занимался разработкой приватизационных законов и государственных программ приватизации, а также федеральной жилищно-коммунальной реформы.

С 1992 года Маневич перешел в Комитет по управлению городским имуществом (КУГИ) Санкт-Петербурга, который возглавил 1994 году. Тогда же он стал членом правительства Северной столицы. В 1996 году к его должностям добавилось назначения на пост вице-губернатора.

Михаил Маневич был застрелен 18 августа 1997 года, когда вместе с водителем и супругой на служебном «Вольво» выезжал на Невский проспект из арки дома на улице Рубинштейна. Киллер использовал автомат Калашникова, который бросил на месте преступления. Вице-губернатор получил множественные ранения, врачи не успели ничего сделать. Его жена Марина отделалась легкими травмами.

По последним данным, в организации и исполнении убийства сознались члены банды экс-депутата Юрия Шутова. Причастные к преступлению отбывают пожизненные сроки.

Сын Маневича, Артем стал известным бизнесменом. Он был совладельцем обанкротившейся строительной группы компаний «Город». Ему также принадлежали 70% компании «Эра», специализировавшейся на завершении долгостроев. Организация просуществовала до 30 декабря 2020 года.

Собственные фирмы Артема Маневича, «ВЭСТ» и «ВЭСТ-КАПИТАЛ» попали под ликвидацию после краха банка «Таврический» в 2015 году. Кредитная организация хранила депозиты «Ленэнерго», которая, в свою очередь, задолжала компаниям Маневича и не смогла расплатиться, поставив под угрозу существование бизнеса сына вице-губернатора Петербурга.