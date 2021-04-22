Сотрудник Росгвардии пострадал на несогласованной акции в Петербурге

Сотрудника Росгвардии увезли в Мариинскую больницу после несогласованной акции, которая прошла в Петербурге вечером 21 апреля.

Во время несанкционированной акции мужчина травму. Ему потребовалась срочная медицинская помощь. Пострадавшего госпитализировали, сообщает «Фонтанка».

По предварительным данным, сотрудник Росгвардии подвернул ногу.

Напомним, 21 апреля, в российских городах прошли несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В этот же день президент РФ Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области опубликовало официальные данные о численности несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального.