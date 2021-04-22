Петербуржцам вручат премию за охрану общественного порядка

В этом году наградят 50 человек, они получат по 24 тыс. рублей. Фото: pixabay

В этом году наградят 50 человек, они получат по 24 тыс. рублей. Фото: pixabay

Петербуржцы получат премию за охрану общественного порядка. Соответствующее постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.

В этом году наградят 50 человек, они получат по 24 тыс. рублей. Отбор претендентов на премию прошел в феврале, сообщили в пресс-службе Смольного.

Награда присуждается за выдающиеся заслуги и активное участие в мероприятиях по профилактике правонарушений, задержанию правонарушителей в общественных местах и при проведении массовых мероприятий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что председатель Законодательного Собрания Петербурга Вячеслав Макаров вручит награды силовикам, участвовавшим в обеспечении правопорядка в городе. Он поблагодарит силовиков за добросовестное исполнение служебных обязанностей и воинского долга, а также успешное выполнение задач особой сложности.