Экс-начальник службы МЧС, сотрудники комитета по печати, таможенники: мошенничество и взятки процветают в госорганах Петербурга и не только

В среду, 21 апреля, Петроградский районный суд отправил под домашний арест начальника отдела госуслуг комитета по печати и взаимодействию со СМИ Степана Пичугина, подозреваемого в получении взятки.

Правоохранители полагают, что некая ООО «Империя» предложила чиновнику за содействие Mercedes Benz B-Class B 220 d стоимостью 5,5 миллионов рублей. От такого дорогостоящего подарка Пичугин не смог отказаться, что стало для него, по всей видимости, роковой ошибкой.

В обмен на элитный автомобиль сотрудник ведомства пообещал выдавать разрешения, — например, на установку и размещение рекламы, — без личного приема, только по заявлениям, поступившим на электронную почту от ООО «Венера» и других компаний. Почему эти простые действия потребовали дачи взятки, не объясняется.

Также недавно, 20 апреля, суд постановил изменить меру пресечения сотрудникам таможенного поста «Лесной порт», обвиняемым в получении взяток. Среди них — начальник поста, который за общее покровительство и попустительство в служебных вопросах разбогател на 1,8 млн рублей. В общей сложности, в рамках расследования задержано десять человек, пятеро отправлены под стражу, а еще пятеро находились под домашним арестом или запретом на определённые действия. Во вторник суд ужесточил меру пресечения, — отправил в СИЗО, — двоим из них.

В этот же день стало известно о задержании бывшего начальника спецуправления МЧС Карелии. Мужчину поймали в Петербурге в рамках дела о мошенничестве. По версии следствия, чиновник заставлял подчиненных писать заявления на оказание материальной помощи по факту понесенных убытков или заболеваний. Вот только половину полученных средства экс-сотрудник МЧС забирал себе.

Правоохранители допускают, что у злоумышленника могли быть сообщники, но эта теория требует проверки. На данный момент известно, что ущерб, причиненный чиновником бюджету РФ, составляет как минимум 1,3 млн рублей.