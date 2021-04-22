Шойгу объявил о завершении итоговой проверки в войсках на юге и западе России

Шойгу объявил о завершении итоговой проверки в войсках на юге и западе России
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: kremlin.ru

Проверка в войсках Южного и Западного военных округов была завершена досрочно. Соответствующее решение принял министр обороны России Сергей Шойгу.

По его словам, ЮВО и ЗВО в ходе проверки доказали способность обеспечить оборону страны. Все цели были достигнуты.

Как сообщил ТАСС, Генштабу Шойгу приказал с 23 апреля приступить к возвращению сил в места постоянной дислокации и подвести итоги мероприятий. Указание должно быть выполнено до 1 мая.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что США и их союзники по НАТО перебрасывают войска к российским границам.

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