Шойгу объявил о завершении итоговой проверки в войсках на юге и западе России

Проверка в войсках Южного и Западного военных округов была завершена досрочно. Соответствующее решение принял министр обороны России Сергей Шойгу.

По его словам, ЮВО и ЗВО в ходе проверки доказали способность обеспечить оборону страны. Все цели были достигнуты.

Как сообщил ТАСС, Генштабу Шойгу приказал с 23 апреля приступить к возвращению сил в места постоянной дислокации и подвести итоги мероприятий. Указание должно быть выполнено до 1 мая.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что США и их союзники по НАТО перебрасывают войска к российским границам.