Дрозденко рассказал о премиях для учителей

Речь идет о суммах в 120 и 240 тысяч рублей.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил о появлении премий в 120 и 240 тысяч рублей для педагогов. Он добавил, что нужно учесть в системе оплаты труда учителей нагрузку и качество образования. Об этом политик рассказал во время выступления в ЗакСе.

Дрозденко считает, что важно сделать систему выплат понятной. Те, кто берет много учеников, должны получать высокие зарплаты. То же касается тех, чьи ученики показывают хорошие результаты.

«Чтобы учитель не переживал: с современной нагрузкой он получает дополнительные деньги»,

— подчеркнул Александр Юрьевич.

Он также выразил надежду, что к 2025 году в регионе не останется школ, где дети учились бы во вторую смену.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что прогнозы были более скромные, но средняя зарплата петербуржского учителя выросла на 5,7%.