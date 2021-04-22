Лариса Долина потратила 1 млн рублей на новый образ

Лариса Долина потратила 1 млн рублей на новый образ
Долига стала активней в соцсетях. Фото: скриншот Instagram

Артистке пришлось похудеть, чтобы выглядеть моложе.

Певица Лариса Долина рассказала, сколько денег потратила на свой новый образ. Секретом она поделилась с YouTube-каналом «Doctor Style».

65-летняя звезда с каждым годом только хорошее. В последнее время она стала выглядеть намного моложе, что вызвало много вопросов у поклонников. Долина уверяет, что не прибегала к помощи пластических хирургов, а также она не занимается спортом. Ей помогло правильное питание и грамотно подобранный гардероб. Чтобы измениться, певица потратила около одного миллиона рублей.

«Хороший внешний вид влияет на самооценку, — призналась Долина. — И надоело на себе носить тяжесть лишних килограммов. Я сдала кровь. Анализы показали, что я могу есть, а что мне категорически нельзя употреблять».

Долина сидит на промежуточном голодании, чтобы поддерживать вес в норме.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россияне заявили, что не хотят уважать возраст певицы Ларисы Долиной.

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