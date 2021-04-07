Россияне заявили, что не хотят уважать возраст певицы Ларисы Долиной

Российская эстрадная и джазовая певица Лариса Долина, кажется, и не думает относить себя к пенсионерам.

Знаменитость выбирает оставаться молодой. Это у нее получается, во всяком случае, на фотографиях точно.

Певица больше не ведет социальную сеть Инстаграм. В Интернете есть ее фан-страница, на которой указана ссылка на официальный сайт.

Местный модератор просит уважать возраст артистки, а также призывает подумать над тем, как обычно люди выглядят в таком возрасте.

Комментаторам показались смешными слова модератора. Они заметили, что не станут уважать возраст Ларисы Долиной, при том, что сама артистка его не уважает.

Известно, что модератор обиделся и объяснил, что истинная причина отказа Долиной от социальных сетей, это, как раз-таки, хамство.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что джазовая певица Лариса Долина зарегистрировалась в Instagram. На аккаунт уже подписалось более 1,3 тыс. человек.