Россияне заявили, что не хотят уважать возраст певицы Ларисы Долиной

Российская эстрадная и джазовая певица Лариса Долина, кажется, и не думает относить себя к пенсионерам.
Знаменитость выбирает оставаться молодой. Это у нее получается, во всяком случае, на фотографиях точно.
Певица больше не ведет социальную сеть Инстаграм. В Интернете есть ее фан-страница, на которой указана ссылка на официальный сайт.
Местный модератор просит уважать возраст артистки, а также призывает подумать над тем, как обычно люди выглядят в таком возрасте.
Комментаторам показались смешными слова модератора. Они заметили, что не станут уважать возраст Ларисы Долиной, при том, что сама артистка его не уважает.
Известно, что модератор обиделся и объяснил, что истинная причина отказа Долиной от социальных сетей, это, как раз-таки, хамство.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что джазовая певица Лариса Долина зарегистрировалась в Instagram. На аккаунт уже подписалось более 1,3 тыс. человек.