«Всем привет»: Лариса Долина решилась зарегистрироваться в Instagram

&#171;Всем привет&#187;: Лариса Долина решилась зарегистрироваться в Instagram
Лариса Долина рассказала, почему зарегистрировалась в сервисе. Фото: скриншот Instagram

Джазовая певица Лариса Долина зарегистрировалась в Instagram. На аккаунт уже подписалось более 1,3 тыс. человек.

Первую запись певица сделала в понедельник, 29 марта. К настоящему моменту в профиле Долиной появилась 11 публикаций. Артистка уже поделилась с подписчиками снимками со студии и бэкстейджами ток-шоу «Звезды сошлись» на канале НТВ

«Всем привет! Это настоящая Я», — написала артистка в первом посте.

По словам Долиной, она долго принимала решение о создании своего аккаунта в соцсети. Решающим фактором в этом оказались просьбы ее поклонников.

Поклонники в комментариях поблагодарили певицу за смелость и отметили ее красоту

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что Роналду набрал 250 млн подписчиков в Instagram. Он стал первым, кому удалось добиться таких результатов в социальной сети – игрок занимает первое место по количество фолловеров.

инстаграм Лариса Долина


 

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