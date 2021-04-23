Все рейсы из Пулково вылетят по расписанию 23 апреля

Сегодня петербургский аэропорт работает в обычном режиме, поэтому пассажирам не придется тратить время, они должны улететь без каких-либо проблем. Об этом сообщается на сайте Пулково.

Об этом стало известно в пятницу, 23 апреля. Согласно данным онлайн-табло аэровокзала, все рейсы, запланированные на сегодняшний день, будут выполнены точно по расписанию: информации о каких-либо задержках или отменах нет.

Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или других причин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково 16 апреля задержали рейс до Новосибирска. Проявить терпение пришлось пассажирам, купившим билеты на самолеты авиаперевозчиков «S7».