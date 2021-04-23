В Кудрово во время пожара из жилого эвакуировали 18 человек

В Кудрово во время пожара из жилого эвакуировали 18 человек
Спасатели не смогли сразу проехать во двор из-за припаркованных машин. Фото: скриншот Вконтакте

При ликвидации пожара в многоэтажном доме в Кудрово пожарные спасли 18 человек.

Вечером 22 апреля в Кудрово в 22-этажном жилом доме на Столичной улице, 6, корпус 1, произошел пожар. Там загорелся балкон на 16-м этаже, далее огонь распространился на соседние

Во время пожара из жилого дома эвакуировали 18 человек. В ликвидации пожара участвовали 16 человек личного состава от МЧС и четыре единицы спецтехники. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что все случилось в доме на Столичной улице. Там по непонятной причине загорелась квартира. На место прибыли спасатели, которые далеко не сразу смогли заехать во двор из-за припаркованных машин.

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