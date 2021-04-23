«Вашингтон» обыграл «Айлендерс» в матче НХЛ

«Вашингтон обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Матч завершился со счетом 1:0 Б.

Российский нападающий «Кэпиталз» Илья Самсонов отразил 26 бросков из 26. Он стал первой звездой матча. Второй звездой был признан голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов, который отразил 28 бросков.

Тройку лидеров замыкает Евгений Кузнецов, реализовавший победный буллит.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Овечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ. В игре «Вашингтон» — «Ванкувер» капитан набрал 1180-е очко в своей карьере в США. Овечкин занял 49-е место в списке нападающих за всю историю существования НХЛ.