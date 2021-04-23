Эпидемиолог рассказала, почему привившиеся должны сдавать тест на коронавирус

Заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева рассказала, что даже вакцинированным иногда нужно сдавать тесты на COVID-19.

Это предусмотрено санитарными требованиями. Например, при госпитализации, есть организации, которые еженедельно тестируют своих сотрудников, сообщает РИА «Новости».

По ее словам, требования одинаковы для всех, поэтому даже после вакцинации в определенных ситуациях нужно сдавать ПЦР-тест.

С начала пандемии в России зафиксирован 4 736 121 случай коронавируса в 85 регионах. Число летальных исходов достигло 107 103, выздоровели 4 361 807 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге продолжают обследования на выявление новой коронавирусной инфекции и массовую вакцинацию населения. Несмотря на то, что пандемия в Северной столице идет на спад, ограничения в городе полностью отменять не спешат.