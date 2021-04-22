Вакцинация на дому и 23 тысячи COVID-тестов за сутки: коронавирус в Петербурге к 22 апреля

В Петербурге продолжают обследования на выявление новой коронавирусной инфекции и массовую вакцинацию населения. Несмотря на то, что пандемия в Северной столице идет на спад, ограничения в городе полностью отменять не спешат.

По состоянию на 22 апреля, в Петербурге за сутки медики обследовали на коронавирус более 23 тысяч жителей Северной столицы.

Кроме того, за прошедшие сутки специалисты обработали почти 14 тысяч вызовов, которые поступили по номеру 122 в единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Отметим, что за все время пандемии в Петербурге выявили более 409 тысяч заболевших.

В городе продолжается вакцинация населения. Привиться от коронавируса в Петербурге обязали также организаторов и персонал Петербургского международного экологического форума. Ранее профильный вице-губернатор Олег Эргашев рассказал, что централизованную вакцинацию будут проводить в 17 прививочных пунктах, а также в 14 мобильных пунктах.

Сделать прививку от коронавируса должны более двух тысяч сотрудников из 54 организаций.

Кроме того, в Смольном начали готовиться к массовой вакцинации жителей Петербурга на дому. Бригада медиков из прививочных пунктов приступит к работе после 26 апреля. Услугой смогут воспользоваться маломобильные петербуржцы, пенсионеры и другие горожане, которые не смогут добраться до прививочных пунктов самостоятельно.

Несмотря на то, что в Петербурге хотя бы одним компонентом вакцины привили уже более полумиллиона человек, отменять коронавирусные ограничения в городе не спешат. В Северной столице из-за COVID-19 и действующего запрета на проведение массовых мероприятий власти Петербурга отменили демонстрации на 1 мая.